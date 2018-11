La demolizione di Ponte Morandi a Genova inizierà il 15 dicembre ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci. Tre mesi fa il crollo del viadotto autostradale causò 43 morti. “Farò carte 48 per iniziare la demolizione di ponte Morandi entro Natale, lo dobbiamo ai genovesi. E’ possibile se nessuno ci mette bastoni tra le ruote – dice Bucci – Per la demolizione e ricostruzione del ponte ci vorranno al massimo 15 mesi. Quindi la città avrà un nuovo ponte entro la prima metà del 2020”.

“Farò carte 48 per iniziare la demolizione di ponte Morandi entro Natale, lo dobbiamo ai genovesi. E’ possibile se nessuno ci mette bastoni tra le ruote” dice Bucci, Commissario per la ricostruzione