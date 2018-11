Le congratulazioni e un’augurio di benvenuto e buon lavoro al nuovo segretario comunale di Vallecrosia da parte del consigliere comunale Fabio Perri.

Rivolgo alla Dott.ssa D’Urbano Simona – esordisce il consigliere Perri – le mie congratulazioni per il nuovo ruolo assunto presso il comune di Vallecrosia. Sarà mia premura non appena sarà insediato il nuovo segretario richiederLe un incontro di mia presentazione e confronto

Le auguro un buon lavoro rivolgendo a lei la mia completa disponibilità e collaborazione per un proficuo lavoro insieme per la città di Vallecrosia.

Auguro altresì un buon lavoro al Segretario uscente il dott. Citino che lascia Vallecrosia per insediarsi ad Arma di Taggia rinnovando la mia stima per il lavoro svolto in questi anni a Vallecrosia.