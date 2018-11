Negli ultimi giorni i ladri hanno preso di mira un alloggio nel centro di Diano Marina ed un appartamento a Diano Castello. Hanno rubato gioielli e denaro per alcune decine di migliaia di euro ed hanno agito al mattino a Diano Marina e nel pomeriggio a Diano Castello, quando i proprietari erano al lavoro. Un particolare che potrebbe far pensare a qualche “basista” o che gli spostamenti delle vittime erano controllati da tempo, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.