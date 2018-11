Sabato 17 novembre alle ore 21.15 al Teatro dell’Attrito “Dentro di me non abita nessuno”, spettacolo del Teatro dell’Ortica di Genova, di e con Giancarlo Mariottini e Alessia Magrì. Piccole e grandi dimenticanze, tra amnesie dissociative e crisi identitarie; una improbabile commedia brillante dove gli imprevisti più assurdi sono sempre dietro l’angolo e le risate spesso lasciano un retrogusto amarognolo. Info e prenotazioni al numero 329 49 555 13

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta