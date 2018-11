Nella settimana appena trascorsa si sono svolte due gara. Sabato 10 Novembre si è giocata la Italcanditi una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 11 Novembre si è tenuto il Memorial Carrera una 18 buche stableford tre categorie.

Coppa Italcanditi

18 buche stableford 3 cat.- Sabato 10 novembre

1^ Categoria

1° Lordo Roberto Grammatica 32

1° Netto Giuseppe Corbetta 40

2° Netto Simone Ginatta 38

3° Netto Antonio Bussini 38 Zoate

2^ Categoria

1° Netto Roberto Cuccolini 40

2° Netto Elvio Baudino 32

3° Netto Nicola Gonzales 31

3^ Categoria

1° Netto Enzo Ricci 29 Zoate

2° Netto Luisella Manera 29

3° Netto Stella Masante 29

Premi Speciali

1° Lady Paola Poggio 35

1° Senior Enzo Milan 35

Nearest To The Pin Maschile Goffredo Formato mt. 1,68

Nearest To The Pin Femminile Luisella Manera mt. 2,45

Memorial Carrera

Domenica 11 novembre – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Netto Assoluto Luciano Botto 39

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Michele Merlo 34

1° Netto Enzo Milan 38

2° Netto Leonardo Mattai Del Moro 36

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Luciano Botto 39

2° Netto Roberto Andreis 36

3ª Categoria 21/36

1° Netto Lorenzo Ciquera 38

2° Netto Fabio Marangon 33

Premi Speciali

1° Signore Laura Poli 33

1° Seniores Giuseppe Corbetta 34

1° S. Senior Luciano Bonaso 34

1° Master Giancarlo Grammatica 31

1° Ospiti Valerio Urso 24

Sabato 17 novembre e Domenica 18 novembre si giocherà la Pro Am Unogas. La formula di gara prevede una 36 buche medal a squadre di quattro giocatori composte da un Professionista e tre dilettanti.