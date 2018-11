A Genova, nel quartiere di Begato, una donna di circa 35 anni è stata trovata decapitata. La donna precipitando dalla finestra del suo alloggio nell’impatto con la ringhiera sarebbe rimasta decapitata. La testa, mozzata, è finita in strada. Dalla prima ispezione sul cadavere ci sarebbero segni compatibili con la caduta. A chiamare i soccorsi è stato un condomino dello stabile in via Maritano.