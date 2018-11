Se si guarda alla terza sconfitta su tre gare ed il divario finale di 70 a 40 maturato sabato sera in via Isnart, viene spontaneo pensare al bicchiere mezzo vuoto. In realtà, la giovanissima compagine orange costituita peraltro da metà atleti 2007 sotto età, per buona parte della gara ha dimostrato carattere e netti miglioramenti contro i campioni in carica della categoria Esordienti del Landini Lerici. Ci si presenta alla palla a due con due assenze che tendono a far tremare le gambe ai compagni sul parquet. Ma in avvio gli Orange dimostrano tutt’altro che timore reverenziale. Il Landini ha una squadra di soli 2006 decisamente più dotata fisicamente, ma i padroni di casa tengono testa nei primi minuti di gara. Si è pronti a terminare il primo quarto di gara con un recuperabile 7-12 ma in un minuto di gara consegnamo praticamente nelle mani avversarie tre palloni di seguito che gli spezzini trasformano senza troppi complimenti in un 20 a 7 a loro favore. Ottima la reazione nel secondo quarto, dove gli ospedalettesi sono trascinati da un ottimo capitan Tornatore. Purtroppo si ripete il copione di pochi minuti prima. Stanchezza ed evidente mancanza di esperienza condannano nuovamente ad un finale di quarto dove sono troppe le palle perse e regalate agli ospiti. 42 a 23 e tutti negli spogliatoi. Nel terzo quarto di gara Guglielmi risponde con la grinta che lo contraddistingue agli attacchi avversari. In generale l’intera squadra, compresi diversi 2007 danno prova di non essere mai domi ed è per questo che a fine gara verranno applauditi dal numeroso pubblico della palestra. Domenica prossima il team Under 13 di Ospedaletti giocherà in trasferta sul campo del My Basket Genova.

BC Ospedaletti – U.S. Ginolandini Lerici

(7-20/16-22/7-14/10-14)

Lama, Filocamo 6, Tornatore 14, Lia, Galluccio 2, Fusco 4, Boeri, Sturniolo, Mariotti 2, Pintacrona, Guglielmi 10, Lo Re 2. Allenatore: Gabriele Alessio Assistente: Larissa Smorto