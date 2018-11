I vigili del fuoco stanno cercando una persona che potrebbe essere stata travolta dalle acque del torrente Varenna a Genova dove una frana a San Carlo di Cese, in località Carpenara, ha isolato 250 abitanti. E’ cominciata una ricerca persona lungo il sottostante torrente Varenna perchè nei giorni scorsi si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde” spiegano i vigili del fuoco.

La persona sarebbe stata travolta del torrente Varenna a Genova dove una frana a San Carlo di Cese, in località Carpenara, ha isolato 250 abitanti