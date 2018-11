Una coppia di violinisti di tutto rispetto per il prossimo concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: il bolognese Cristiano Rossi ed il nostro Marco Bigarelli, Primo Violino dell’orchestra sanremese. L’appuntamento è per giovedì prossimo, 15 novembre, al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo.

A condurre i Professori ed i due violinisti sarà il Maestro Massimiliano Piccioli.

Il programma prevede:

– Concerto in La minore BWV 1041 per Violino ed Archi (1730 ca.), di Johann Sebastian Bach (1685/1750)

– Concerto in Re Minore BWV.1043 per due Violini ed Archi (1717-1723), di Johann Sebastian Bach (1685/1750)

– Quartetto n° 1 in Re minore Op. 19 per Archi (1886), di Ferruccio Busoni (1866/1924)

È nota la grande ammirazione di Busoni verso l’arte di Bach. Egli interpretò magistralmente le musiche e realizzò numerose trascrizioni per organo di composizioni organistiche del maestro di Eisenach. Busoni era figlio di due musicisti e probabilmente fu la madre, triestina di origini tedesche, ad orientare il figlio non solo verso la cultura musicale, ma in particolare verso gli autori tedeschi. Fu poi Meyer, maestro di composizione a Graz, a far conoscere al giovane Busoni le opere dei romantici tedeschi: Mozart e, ovviamente, Bach. Fin da giovanissimo egli riceve dunque una formazione orientata verso i modelli d’oltralpe, ben diversi da quelli dominanti in Italia, dove il teatro d’opera egemonizzava la cultura musicale e Bach era ancora poco conosciuto. Il rigore costruttivo, la sapienza contrappuntistica e la maestria nell’elaborazione tematica sono gli aspetti stilistici “bachiani” che per i grandi compositori delle epoche successive, Busoni compreso, diventano punti di riferimento.

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP).

Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Gli abbonamenti sono prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure al Botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto. Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.