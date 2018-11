Questa mattina alla presenza del Vicepresidente e Assessore di Regione Liguria Sonia Viale e del Direttore Generale Marco Damonte Prioli, sono stati premiati i vincitori della corsa “10km OlioOlivaRun”, a testimoniare come lo sport sia sinonimo di salute e come attraverso lo sport è possibile promuovere il benessere e prevenire l’insorgenza di malattie.

L’Associazione Marathon Club di Imperia, con l’organizzazione della manifestazione sportiva, ha voluto avviare una raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo di nuova generazione ad alta tecnologia, da donare alla Brest Unit dell’ASL1, centro di alta specializzazione in grado di offrire alle donne un approccio integrato e multidisciplinare della prevenzione alla cura del tumore al seno.

L’ASL1 accoglie presso l’ospedale di Sanremo una delle cinque Brest Unit, fortemente volute dall’Assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, la Liguria infatti è stata una delle prime regioni in Italia che ha attivato una rete di Breast Unit, per assistere le donne in un percorso che spesso è doloroso e difficile anche dal punto di vista psicologico.

Ancora una volta un’associazione di questo territorio ha voluto esprimere generosità, disponibilità e attenzione nei confronti delle politiche di prevenzione e di cura, investendo nel potenziamento di apparecchiature e servizi, al fine di migliorare sempre più la qualità dell’assistenza.