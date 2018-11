Imperia 1 Genova Calcio 1

Formazioni

Imperia

1 Sadiku 2 Ambrosini 3 Manini (34’ Moscatelli -70’ Tahiri) 4 Callegari 5 Laera 6 Di Lauro 7 Faedo 8 Giglio 9 Castagna 10 Costantini 11 Mehmetaj (53’ Fatnassi)

A disp. 12 Trucco 13 Franco 14 Tahiri 15 Bordero 16 Correale 17 Zeka 18 Moscatelli 19 Fatnassi

Genova Calcio

1 Dondero C. 2 Rittore 3 Riggio (77’ Costa) 4 Buono 5 Tangredi 6 Lazzari 7 Traverso (72’ Nelli) 8 Massara 9 Petracca 10 Ilardo 11 De Martini

A disp. 12 Callizzano 13 Raso 14 Costa 15 Forte 16 Dondero M. 17 Camoirano 18 Nelli 19 Morabito 20 Vicini

Ammoniti:

Imperia – 43’ Laera, 54’ Costantini, 82’ Faedo, 85’ Tahiri

Genova Calcio – 66’ Riggio, 86’ Ilardo

Cronaca

Classico del campionato d’Eccellenza, allo stadio “Nino Ciccione”, si affrontano Imperia – Genova Calcio per la nona giornata. Inizia subito bene l’Imperia con Castagna che tira sul primo palo colpendolo in pieno. Al 22’ l’argentino Petracca ha l’occasione per sbloccare la partita dal limite dell’area di rigore in posizione centrale prova ma il suo tiro vola alto sopra la traversa. Al 28’ risponde subito l’Imperia con Faedo su suggerimento di Costantini ma i suo tiro non trova la porta e vola alta sopra la traversa. Al 35’ è Costantini vicinissimo al gol con una punizione calciata dai venticinque metri ma il suo tiro sfiora di pochissimo il palo. Al 36’ risponde ancora Petracca che si gira bene dentro l’area di rigore e prova la conclusione, bravo Sadiku a respingere la conclusione fuori dall’area di rigore. Al 39’ in proiezione offensiva prova Di Lauro da fuori area ma risulta determinante la deviazione della retroguardia bianco rossa. Al 40’ buco difensivo dell’Imperia, ne approfitta Traverso che prova la conclusione in posizione centrale ma il suo tiro è alto sopra la traversa. Al 41’ seconda occasione per Castagna che si ritrova a tu per tu con Dondero, il bomber nero azzurro prova a superare l’estremo difensore con un pallonetto ma Dondero rimane in piedi e fa sua la sfera in due tempi. Sul finire del primo tempo al 44’ sblocca la partita Ilardo dopo un cross che Sadiku non riesce a respingere, Ilardo si trova la palla nei piedi sulla riga e non deve far altro che spingerla in rete.

Secondo tempo

Al 60’ trova il pareggio Castagna che da posizione defilata sulla fascia sinistra si accentra all’interno dell’area di rigore e conclude sul secondo palo, Dondero incolpevole può soltanto guardare la palla insaccarsi. Al 74’ Faedo prova la conclusioone da fuori area di rigore ma il suo tiro è troppo alto. Al 79’ bella combinazione dell’Imperia con Giglio, Costantini che suggerisce per Fatnassi sulla fascia sinistra che prova la conclusione diretta sul primo palo, il suo tiro però non prende lo specchio della porta. Al 85’ occasione per l’Imperia con Castagna che approfitta di un tiro cross di Costantini per spizzare con la punta del piede al limite dell’area di rigore, bravissimo Dondero a bloccare la conclusione. Al 87’ il Genova Calcio viene annullato un gol per fuorigioco.

Dichiarazioni mister Buttu:

Abbiamo avuto molte occasioni, peccato perché siamo anche in emergenza per via delle moltissime assenze. Nonostante tutto abbiamo fatto un piccolo passo indietro sotto il profilo del gioco. E’ stata una settimana veramente dura sia a livello personale che di squadra perché oltre i giovani assenti si è aggiunto anche Roda e Figone. Tanti giocatori non si sono potuti allenare questa settimana per via della febbre. Ci aspettavamo un risultato pieno, con tutto il rispetto per la Genova Calcio che ci ha messo in difficoltà ha creato delle occasioni anche pericolose, noi anche abbiamo avuto sei o sette occasioni da rete, ci voleva qualcosa in più che spingesse la palla in rete.