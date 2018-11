La prima rete in biancoazzurro in campionato è valsa all’esterno Patrick Anzaghi il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” nella gara odierna contro il Milano City. Il numero 3 è stato votato migliore in campo dai giornalisti della tribuna stampa.

“Una grande soddisfazione, il primo gol è un’emozione – ha dichiarato Anzaghi al termine della gara – è stata una delle nostre migliori partite, sono contento sia per il gol che per la prestazione della squadra. Ci godiamo una notte da capolista, ma la strada è ancora lunga. Quest’anno c’è un gruppo fantastico, tutti danno sempre il massimo in allenamento, i risultati stanno arrivando e vuol dire che lavoriamo bene”.