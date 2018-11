Ulteriore impegno difficile per la compagine nero azzurra che, domenica 11 alle ore 15:00 presso lo stadio “Nino Ciccione”, ospiterà la Genova Calcio, formazione tra le più competitive ed organizzate della categoria.

L’Imperia, reduce dal pareggio esterno contro la Cairese, dovrà fare a meno di diversi giocatori come Roda, Fazio, Risso e Pinna tutti alle prese con problemi fisici, mentre rientra tra le fila il forte centrocampista Nicholas Costantini.

L’allenatore Pietro Buttu ha diramato le seguenti convocazioni per la sopracitata partita:

Trucco, Sadiku, Giglio, Ambrosini, Laera, Callegari, Di Lauro, Costantini, Bordero, Manini, Castagna, Faedo, Franco, Tahiri, Zeka, Moscatelli, Fatnassi, Mehmetaj, Figone.