Sabato 1 dicembre nell’antica chiesa di San Francesco a Ventimiglia alta, a partire dalle 14, l’Ordre des Templiers de Jerusalem organizza questo un aperto al pubblico, che avrà come scopo principale, la raccolta fondi per aiuti umanitari, come è abitudine effettuare.

In passato l’Ordre des Templiers de Jerusalem del Principato di Monaco aveva già aiutato la croce verde intemelia di Ventimiglia e l’associazione soupe de nuit di Montecarlo che porta i pasti caldi ai poveri di Mentone e Nizza tutti i giovedì sera.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il nuovo libro del Presidente e Gran Priore Magistrale Domizio Cipriani, intitolato “Atlantide, le Prieuré de Sion ed i cavalieri del tempio, un viaggio nella conoscenza” edito da Bastogi libri. Tutte le royalties del libro come i quattro precedenti dell’autore, verranno devolute in beneficenza per aiutare i bambini nel mondo con l’Amade Mondiale.