Domani, sabato 10 novembre l’Associazione Sanremo al Centro sarà presente con un banchetto in zona Foce dalle 9 alle 13. Prosegue l’azione di ascolto capillare, volta a raccogliere suggerimenti e idee di sviluppo programmatico direttamente da chi i diversi quartieri e le frazioni li vive quotidianamente. L’attività è volta alla stesura di più programmi mirati, dedicati ai singoli quartieri e frazioni. L’Associazione Sanremo al Centro, oltre alla presenza capillare sul territorio, ha previsto l’utilizzo di altri canali di comunicazione diretta a disposizione del cittadino. Infatti, sarà possibile interagire digitalmente sia con la pagina Facebook Sanremo al Centro, il profilo Instagram @sanremoalcentro sia con Web App raggiungibile all’indirizzo www.avanti-insieme.it dove, selezionando l’area di residenza, si potranno inviare suggerimenti, contribuendo così attivamente alla formazione del programma del proprio quartiere o della propria frazione.

