L’Hotel Riviera dei Fiori, all’interno del porto turistico Marina di San Lorenzo a San Lorenzo al Mare, sarà la splendida cornice della quarta edizione di Sposi in Riviera, l’evento dedicato al mondo del matrimonio che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 novembre 2018.

Oltre trenta le aziende partecipanti, specializzate nel settore wedding: Atelier di abiti da sposa, Boutique di abiti da cerimonia, Floral Stylist, Pasticceria, Truccatori e Hair stlylist, Musicisti, Animatori, Fotografi, Agenzie di viaggi e molto altro ancora… Due giorni dedicati agli sposi, per scoprire le ultime novità e le tendenze del 2019 per organizzare il fatidico giorno del SI e renderlo indimenticabile.

L’evento ad ingresso gratuito si svolgerà sabato 10 e domenica 11 novembre dalle 10 alle 19.

Non solo spazio espositivo ma tanti eventi collaterali: taglio e degustazione della torta nuziale, spettacoli di intrattenimento e pirotecnici e molto altro ancora.

PROGRAMMA

Sabato 10 Novembre

Ore 10,00 Apertura Evento

Ore 14,50 Celebrazione Matrimonio Simbolico e a seguire Workshop a cura di Debora Biancardino. (Da Il Diario della Sposa – By Debora Biancardino Essere Wedding Creator)

Ore 15,30 Presentazione mete Viaggio by La casa tra i Mondi – Agenzia di Viaggi

Ore 17,30 Aperitivo offerto da: Hotel Riviera dei Fiori

Ore 17,45 Spettacolo di Intrattenimento – Danza del Ventre – a cura di Dalila Danze del Ventre

Ore 18,30 Spettacolo Pirotecnico a cura di Fabrizio Valente FIREWORKSA partire dalle ore 11,00:

Prove trucco gratuite a cura di Francesca Iezzoni MUA

Dimostrazioni e degustazioni prodotti caseari, realizzati live dal Mastro Artigiano Caseario Davide Spanò

Inoltre, pomeriggio, a sorpresa potrebbe apparire Alberto Gemini per intrattenervi magicamente

Domenica 11 Novembre

Ore 10,00 Apertura Evento

Incontro esclusivo con la Stilista CLAUDIA MAGNANI (MAGNANI SPOSE – Italy) con la possibilità di ricevere una consulenza personalizzata per la scelta del proprio abito da sposa

Ore 10,30 Acconciature Live su Modelle a cura di Malì Parrucchieri

Ore 10,30 Make Up Live su Modelle a cura di Francesca Iezzoni MUA

Ore 14,30 Spettacolo di Intrattenimento – Danza del Ventre – a cura di Dalila Danze del Ventre

Ore 14,45 Shooting fotografico e indoor show Abiti da Sposa by Atelier White Me – Imperia

Ore 15,30 Workshop a cura di Debora Biancardino. (Da Il Diario della Sposa – By Debora Biancardino Essere Wedding Creator)

Ore 16,00 Presentazione mete Viaggio by La casa tra i Mondi – Agenzia di Viaggi

Ore 17,30 Taglio e assaggi torta nuziale offerta da: Roberto Freni Pasticcere

Ore 18,30 Spettacolo Pirotecnico a cura di Fabrizio Valente FIREWORKS

A partire dalle ore 11,00:

Dimostrazioni e degustazioni prodotti caseari, realizzati live dal Mastro Artigiano Caseario Davide Spanò

Intrattenimento musicale a cura di AnyWay Music

Intrattenimento musicale a cura di Dj Tex

Inoltre, pomeriggio, a sorpresa potrebbe apparire Alberto Gemini per intrattenervi magicamente