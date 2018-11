Ritrovo: ore 9:30 a Ponti di Pornassio – Parco L’Ombrellone Itinerario: Ponti di Pornassio – salita al Castello di Pornassio – passeggiata tra vigneti ed ulivi – Acquetico Durata: fino alle ore 16 circa – Distanza: 6 km circa – Difficoltà: E (facile) – Dislivello: +200 Quota di partecipazione: € 10,00 (€ 8,00 se già tesserati CTE per la stagione 2018) + degustazione vini e prodotti tipici € 15,00 (prenotazione obbligatoria).

Domenica 11 novembre terza tappa dell’”Autunno in Malga” con il Centro di Turismo Escursionistico “Alpi Liguri”, gestito dalla Pro Loco di Mendatica e dalla Cooperativa di Comunità Brigì: un’escursione alla scoperta di due delle colture simbolo della Valle Arroscia, la vite e l’olivo. Ai confini del Parco delle Alpi Liguri, si potrà godere dei magnifici colori dell’autunno che dipingono le foglie e, ovviamente, degustare ottimo cibo e vino. Al mattino visita all’Azienda Agricola “Gianan” di Ponti di Pornassio, che offrirà una piccola degustazione di prodotti tipici; intorno all’ora di pranzo, si arriverà ad Acquetico, dove la “Tenuta Maffone” proporrà una degustazione di vini.