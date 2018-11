Il 30 ottobre il gruppo di Obiettivo Imperia ha riunito, in un incontro conviviale, tutti i candidati delle recenti amministrative e i membri del direttivo, alla presenza di alcuni qualificati ospiti.

Durante la serata, in primis, gli amministratori in carica (assessori: Consiglio, D’Agostino, Oneglio, Vassallo consiglieri: Bencardino, Ciccione, Landolfi, Minasso, Motosso, Oneglio, Ornamento) hanno relazionato i presenti sulle vicende politico amministrativo, sulle problematiche e sulle iniziative intraprese dalla amministrazione per realizzare il programma di legislatura.

Sono state inoltre ipotizzate e calendarizzate nuove iniziative, dell’associazione Obiettivo Imperia, per mantenere il rapporto con simpatizzanti e sostenitori.

In ultimo Fabio Garibbo e Fabrizio Gramondo, in qualità di membri del direttivo e responsabili dei rapporti esterni, hanno informato in modo approfondito gli astanti sul progetto “Polis” sulle sue peculiarità, finalità e sulle istanze che intende perseguire.

Al termine della esposizione vi è stata una ampia e proficua discussione, con l’intervento di tutti i commensali, che hanno avuto la possibilità di esprimere, in assoluta libertà, la propria personale opinione.

In particolare è risultato di spessore e importanza l’intervento dell’Onorevole Eugenio Minasso, gradito ospite della serata.

Al termine della discussione il gruppo di Obiettivo Imperia ha pertanto deciso di aderire alla unanimità, in modo convinto, entusiasta e costruttivo, al nascituro progetto “Polis”, con la partecipazione diretta di alcuni suoi esponenti.

Inoltre è stato condiviso l’impegno di diffondere e sensibilizzare presso amici, sostenitori e simpatizzanti questo progetto per la sua rilevanza attuale e futura.

Direttivo Obiettivo Imperia