In data odierna, presso il Palazzo del Governo, nella Sala del Consiglio Provinciale di Imperia, ha avuto luogo un incontro organizzato dalla Prefettura , d’intesa con la Regione Liguria, inerente i danni conseguenti alla mareggiata ed alle avversità meteorologiche che hanno recentemente interessato anche la provincia di Imperia.

Al vertice, presieduto dal Prefetto, Silvana Tizzano, hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alle Politiche agricole, alimentari e forestali,con deleghe all’agricoltura ed al turismo, Alessandra Pesce, l’on. Flavio Di Muro ed il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, accompagnato dagli Assessori regionali Sonia Viale, Marco Scajola, Giacomo Raul Giampedrone e Giovanni Berrino.

Erano, altresì, presenti il Presidente della Provincia, Fabio Natta, il Sindaco di Imperia,Claudio Scajola, ed i Sindaci dei Comuni della provincia, nonché i vertici delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, funzionari dell’A.N.A.S. ed il Vicepresidente della locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in rappresentanza delle Associazioni di categoria della Provincia.

In apertura di riunione , il Prefetto, nel ringraziareil Presidente Toti per la disponibilità manifestata all’incontro – offrendo, in tal modo, una importante occasione di confronto su temi di così rilevante interesse – ha rivolto un sentito apprezzamento a tutte le componenti della Protezione civile che si sono tempestivamente ed incondizionatamente adoperate durante i giorni dell’emergenza. Ha, quindi, tracciato il quadro diquanto accaduto, a causa del maltempo, in diverse zone del territorio della provincia, avvalendosi, segnatamente per quanto attiene ai danni provocati dalle forti mareggiate alle strutture portuali di Imperia e degli altri Comuni costieri, nonché agli stabilimenti balneari, della dettagliata illustrazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, Cap.Fr. (CP) Parascandolo.

Il Presidente Toti ha rese note le moltepliciiniziative che saranno assunte dalla Regione Liguria in termini di stanziamento di fondi e di individuazione di ogni possibile semplificazionenella legge di stabilità regionale, nell’ottica della più tempestiva attuazione degli interventi sia di emergenza, sia del pieno recupero delle zone colpite, previo stanziamento dei necessari fondi statali.

Ha preso quindi la parola il Presidente della Provincia che ha manifestato piena soddisfazione per l’organizzazione dell’incontro quale momento di peculiare attenzione al territorio imperiese ed alle sue criticità.

Successivamente, il Sindaco di Imperia ha sottolineato l’urgenza di procedere, in tempi brevissimi, stante l’imminente stagione invernale, alla realizzazione di opere che prevengano l’aggravarsi dell’attuale situazione del Porto già, allo stato, particolarmente critica.

Il Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, intervenuto anche nella qualità di Vice Presidente di ANCI Liguria, ha sollecitato il supporto degli Uffici Regionali sulla redazione delle schede tecniche necessarie al censimento dei danni.

A conclusione dell’ incontro, dopo l’intervento dell’On.le Di Muro, che ha manifestato la più ampia disponibilità ad ogni forma di collaborazione alla soluzione delle problematiche del territorio, il Sottosegretario di Stato,Alessandra Pesce, ha rappresentato che il Dipartimento della Protezione civile sta coordinando la redazione del dossier sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito il Paese, al fine di attivare il Fondo di solidarietà europeo, rivolgendo l’invito ai Sindaci della provincia ed al Presidente della Regione Liguria, a dedicare ogni impulso ed attenzione alla filiera della comunicazione per la raccolta e l’inoltro di ogni elemento conoscitivo ai fini di una sollecita definizione del fabbisogno.

Il Prefetto, nel consegnare al Presidente Toti un dossier illustrativo dei maggiori danni registrati in Provincia, ha ribadito la più ampia disponibilità dei propri uffici all’approfondimento di qualsiasi necessità pervenga dagli amministratori locali.

All’incontro ha fatto seguito apposito sopralluogo alle strutture più significativamente danneggiate dell’area portuale del Capoluogo.