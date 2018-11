Nei giorni scorsi un altro appuntamento di Ju Jitsu ha tenuto impegnati alcuni atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia. Nel Palazzetto dello Sport Le Cupole di Torino si è svolto il prestigioso “Open d’ Italia 2018”, al quale la Società di Arma di Taggia ha partecipato con due atleti: Andrea Poderico e Simone Revelli.

I due atleti, accompagnati in gara dall’Istruttore Andrea Molinari, hanno gareggiato nella specialità Fighting System e hanno condotto un’ottima prova, salendo entrambi sul podio delle proprie categorie: Simone Revelli al primo posto della categoria Juniores fino a 69 Kg., mentre Andrea Poderico al terzo posto della categoria Cadetti fino a 66 Kg.

Gli Istruttori del settore Ju Jitsu del Club di Arma di Taggia, Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, sono molto contenti del comportamento dei loro atleti, che in ogni gara si distinguono per i buoni risultati che ottengono.

Davanti a loro, in questi ultimi mesi dell’anno agonistico, hanno ancora alcune gare da affrontare e si spera che possano arrivare altre belle soddisfazioni.