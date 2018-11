Continua la campagna di informazione rivolta alla cittadinanza sul tema della Protezione Civile promossa dal Comune di Imperia. Nel corso della manifestazione Olioliva, oltre all’Infopoint che verrà allestito dai volontari del Gruppo Comunale all’ingresso della banchina, Domenica 11 novembre alle 18.00, presso l’Area Incontri in Calata Cuneo, si terrà un Forum dove verrà presentato e illustrato ai presenti il Piano Comunale di Protezione Civile in fase di aggiornamento da parte del Comune.

“Proseguiamo il nostro percorso di incontri rivolti alla cittadinanza su un tema molto delicato quale è quello della Protezione Civile”, sottolinea l’assessore Simone Vassallo. “Purtroppo i recentissimi eventi calamitosi ci ricordano che non dobbiamo mai abbassare la guardia. A tale scopo incontreremo la popolazione per illustrare il Piano Comunale di Protezione Civile in fase di aggiornamento da parte dell’Amministrazione. A tal proposito rivolgo un invito alla cittadinanza a partecipare numerosa”.