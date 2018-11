Sapori dell’arte bianca grazie allo storico Panificio Asplanato di Triora che, da oltre sessant’anni, prepara con amore il pane di Triora ed il preziosissimo aiuto negli allestimenti della ditta FIUR, una nuovissima realtà condotta da una giovane e dinamica Barbara Paderni che nel suo negozio a Sanremo, in via Repubblica 3, si occupa di vendita di fiori recisi, fiori e piante artificiali, allestimento di cerimonie e matrimoni. Appuntamento dunque nello stand istituzionale CNA dal 9 all’11 novembre dove, oltre ai colori, i sapori ed i profumi della nostra terra, potrete scoprire tutti i servizi, i vantaggi e le promozioni riservate agli associati CNA.

Ampio spazio al protagonista di Olioliva con le produzioni di altissima qualità del Frantoio Sant’Agata, che dal 1827 produce olio extra vergine da olive taggiasche sulle colline dell’entroterra Imperiese nel frantoio di proprietà, presente con un’ampia vetrina dei propri prodotti, tra cui la nuova linea Cru daMare, in una bottiglia dedicata al mare ed al nostro territorio, caratterizzato da uliveti affacciati sulla costa e che sarà protagonista dell’incontro di oggi alle 18 presso l’Area Laboratori di Calata Cuneo dedicato alla presentazione del libro “Cucinare in barca” di Roberto Pisani.

Made in Italy ed artigianalità trovano espressione con DAPHNÉ Sanremo, atelier di Alta Moda nato più di mezzo secolo fa, realtà che con impegno e grande creatività ha ottenuto e conservato il marchio Haute Couture, vestendo i membri dell’aristocrazia del Vecchio e Nuovo mondo. I preziosi foulard con le rappresentazioni dipinte delle produzioni tipiche del territorio, la linea di cosmetici e profumi ai fiori ed agli aromi del territorio arricchiscono lo stand CNA con i colori e le fragranze della nostra Liguria.

Vetrina di eccellenze quella presentata da CNA Imperia all’edizione 2018 di Olioliva, la festa dell’olio nuovo alla sua 18ª edizione: nello stand in Calata Cuneo arricchito da un pannello fotografico originale degli anni ’60 recante l’immagine di un antico frantoio dell’entroterra imperiese e gentilmente concesso dal sig. Renzo Borsotto, uno spazio vivo per celebrare il territorio e le sue peculiarità.