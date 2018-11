Una frana vicino alla stazione di Santa Margherita Ligure ha causato l’uscita dai binari di un carrello di una carrozza di un regionale. La frana è dovuta al cedimento di un muro di contenimento che delimita la linea. Il crollo è avvenuto per le piogge abbondanti di questi giorni. La circolazione ferroviaria è così andata in tilt nel nodo di Genova. Sulla linea Genova-Ventimiglia, nella stazione di Genova Principe è invece uscito dai binari un mezzo da lavoro di una ditta esterna a Rfi, che ha provocato la cancellazione di alcuni treni.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta