A La Spezia il cadavere di una donna spezzina di 39 anni è stato trovato in un affittacamere. La donna potrebbe essere deceduta per una overdose di eroina. Sul posto le volanti della Polizia, la Scientifica e il medico legale che ha constatato il decesso.

