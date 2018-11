“Sono felice di poter annunciare che, grazie alla costante sensibilità e allo spirito di collaborazione istituzionale, l’Arma dei Carabinieri ha disposto il potenziamento dei militari nella provincia di Imperia. È stata così raccolta la richiesta di maggiore presenza di carabinieri così come mi era stata sollecitata da diversi sindaci e esponenti della società civile della provincia. I Carabinieri in arrivo già nei prossimi giorni sapranno colmare nei piccoli e grandi centri le esigenze di sicurezza avvertite dalla popolazione. Da sempre l’Arma è punto di riferimento della nostra comunità e, ancora una volta, ha dimostrato di saper cogliere le esigenze giunte dal territorio”.

Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.