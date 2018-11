Una conferenza sui tumori legata soprattutto alla corretta alimentazione per prevenirli. È “Tumori. Prevenzione dall’A alla Z”, titolo dell’incontro in programma domani, venerdì, alle 19,30 al Circolo Zoe di via Carli 24 a Sanremo. Interverrà il dottor Claudio Battaglia, presidente della Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori.

Il medico, molto noto a Sanremo, e non solo, per la sua grande preparazione, si intratterrà soprattutto sulla prevenzione attraverso l’alimentazione. .

Il dottor Claudio Battaglia, sanremese, specialista in chirurgia generale e oncologia chirurgica, è stato primario del Pronto soccorso di Sanremo ed ora è responsabile della Breast Unit (Centro di senologia provinciale).