Dal 9 all’11 novembre a Olioliva ad Imperia in scena di tre prodotti agricoli Dop della Liguria nello Stand della Regione Liguria.

“Assaggia la Liguria”: un consiglio, un’allettante esortazione, ma soprattutto un brand unitario che racconta, insieme, i tre sapori simbolo del nostro territorio: il Basilico Genovese, l’Olio DOP Riviera Ligure e i vini DOP/IGP liguri, ossia i tre prodotti liguri certificati dai marchi di origine.

Non solo gusto ma anche storie affascinanti di cultura, passione e tradizione in un progetto di comunicazione realizzato dai Consorzi di Tutela Basilico Genovese DOP e Olio Extravergine Riviera Ligure DOP, insieme all’ Enoteca Regionale della Liguria. Nuovi scenari del progetto, dopo le iniziative nei ristoranti la scorsa primavera, sono le manifestazioni enogastronomiche regionali e non solo. L’obiettivo? Incontrare “dal vivo” i tanti consumatori che fanno dal legame tra prodotto e territorio un valore importante. Il tutto in forte sinergia con il presidio istituzionale della Regione Liguria, che sostiene e corrobora l’azione di valorizzazione delle produzioni.

“Assaggia la Liguria” è l’evento agro-culturale che porta in scena i tre prodotti agricoli DOP liguri da protagonisti, per unire il piacere del palato al piacere della conoscenza, rispondendo a dubbi e curiosità in un evento raffinato ma informale per conoscere i segreti delle eccellenze gastronomiche liguri e ricevere consigli di scelta, utilizzo in cucina o ricerca personale.

Lo show parte dal mito della preparazione del pesto al mortaio per raccontare i segreti dei suoi ingredienti fondamentali: il Basilico Genovese DOP e l’Olio DOP Riviera Ligure, prodotti unici al mondo per gusto e tradizione, per concludere con la degustazione dei vini tradizionali liguri a certificazione DOP e una breve guida agli abbinamenti con i piatti tipici.

Ad Olioliva si svolgerà anche un Laboratorio interamente dedicato all’Olio DOP Riviera Ligure con una degustazione guidata e un approfondimento sulle tre menzioni geografiche: un’occasione per conoscere meglio il nostro olio garantito dal marchio DOP, la cui celebrità è il frutto di un antico e sapiente percorso nella storia del nostro territorio. Evento speciale, inoltre, venerdì alle 16:00: “OLIOTURISMO: il turismo nei luoghi dell’olio”: presentazione del progetto a cura dell’Assessore all’Agricoltura Stefano Mai, con la raccolta delle iscrizioni gratuite ai tour organizzati da Regione Liguria e Oleoteca Regionale della Liguria negli uliveti delle aziende agricole e nei frantoi, alla scoperta dei musei dell’olio. Nel corso di questo evento il Consorzio di Tutela dell’olio DOP Riviera Ligure presenterà il progetto-pilota di turismo esperienziale ideato da Ligucibario® che sarà commercializzato da Volver Tour Operator.

Programma eventi Assaggia la Liguria a Olioliva 2018 (Stand Regione Liguria):

Venerdì 9 Novembre

10:30 12:00 15:00 16:00 17:30

LABORATORIO DELL’OLIO DOP RIVIERA LIGURE

a cura del Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure

ASSAGGIA LA LIGURIA

pesto al mortaio e degustazione vino DOP

OLIOTURISMO

Il turismo nei luoghi dell’olio

presentazione progetto a cura dell’Assessore Agricoltura S. Mai Raccolta iscrizioni gratuite ai tour organizzati da Regione Liguria e Oleoteca Regionale negli uliveti e nei frantoi, alla scoperta dei musei dell’olio.

Sabato 10 Novembre

10:30 12:00 15:00 17:00

Domenica 11 Novembre

10:30 12:00 15:00 17:00

Assaggia la Liguria è un progetto di promozione dei prodotti agricoli certificati realizzato da Consorzio Basilico Genovese DOP, Enoteca Regionale della Liguria e Consorzio Olio DOP Riviera Ligure con il contributo della Regione Liguria e del FEASR dell’Unione Europea – PSR 2014/20 Domanda n. 84250170820 Progetto “ASSAGGIA LA LIGURIA 2018/19 – LE TRE FILIERE, CO-BRANDING DEI PRODOTTI LIGURI A D.O.” ai sensi della Misura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”