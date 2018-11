Panda Events in collaborazione con la città di Nizza e il Palais Nikaia presentano la serata Crossover Club

Dopo aver fatto ballare tutta l’estate con diversi eventi targati Crossover che hanno toccato diverse location (molte delle quali anche inedite) sparse su tutta la Costa Azzurra, il festival Crossover torna a fare tappa al Palais Nikaia sabato 10 novembre a partire dalle 21.30.

Due danceflor (Nikaia Live e Le restau by Nikaia) con il meglio della scena techno internationale e nizzarda per regalarvi una serata all’insegna dell’adrenalina pura.

Gli artisti in scena saranno:

BENJAMIN DAMAGE, FRANCOIS X, RVG, PURDEY, SIMASTA ET RENO

Bar, postazioni laser e decorazioni inedite saranno presenti per rendere la serata ancora più speciale.

Tariffe biglietti: 18 euro più spese d’ammissione in prevendita e 20 euro sul posto all’entrata del festival.

Per info e prenotazioni www.festival-crossover.com

Pagina facebook: festival crossover