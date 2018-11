Domani, venerdì 9 novembre, alle 13, presso il Palazzo del Governo, nella Sala del Consiglio Provinciale di Imperia, avrà luogo un incontro organizzato dalla Prefettura d’intesa con la Regione Liguria, inerente i danni conseguenti alla mareggiata ed alle avversità meteorologiche cha hanno recentemente interessato anche questa provincia. Il vertice sarà presieduto dal Prefetto Silvana Tizzano, e vi parteciperanno il Sottosegretario di Stato con deleghe all’agricoltura ed al turismo, Alessandra Pesce, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, gli Assessori regionali Marco Scajola, Giacomo Raul Giampedrone, Sonia Viale e Giovanni Berrino, il Presidente della Provincia di Imperia, Fabio Natta, il Sindaco della città di Imperia Claudio Scajola, ed i Sindaci di tutti i Comuni della provincia. Saranno presenti i vertici delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura in rappresentanza del sistema delle imprese nell’ambito dell’economia locale. Parteciperanno anche rappresentanti dell’A.N.C.I. e dell’A.N.A.S. Durante la riunione sarà tracciato il punto della situazione sui danni causati dal maltempo e verranno illustrate le iniziative che saranno assunte dalla Regione Liguria.

