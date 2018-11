Domani, venerdì 9 novembre presso la Prefettura di Imperia (ore 13), incontro con i Sindaci dell’imperiese per fare il punto sui danni del maltempo della settimana scorsa. Parteciperanno il presidente Toti, la vicepresidente Viale e gli assessori Berrino, Mai e Scajola. A seguire, verso le 14, sopralluogo al Molo Lungo.

