Si è svolto questo pomeriggio a Camporosso nella chiesa parrocchiale di San Marco il funerale di Giuseppe De Leo, il giovane laureando in medicina deceduto in un incidente stradale in Croazia a soli 24 anni di età. Giuseppe era molto conosciuto sia a Camporosso, sia a Ventimiglia. Il padre Domenico è il presidente del Consiglio Comunale della Città di Confine.