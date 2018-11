Sabato 10 novembre alle 11.30, alla presenza del Vicepresidente e Assessore di Regione Liguria Sonia Viale, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Sanremo, il Presidente dell’Associazione “I Bordigotti” farà dono della cifra raccolta a favore dell’Associazione Onlus “Il Porto dei Piccoli”, che garantisce la presenza settimanale di operatori, presso i reparti di Pediatria di Sanremo e Imperia, per lo svolgimento di attività ludiche ed educative rivolte ai piccoli pazienti e ai loro familiari. Saranno inoltre presenti i referenti dell’Associazione Onlus “Il Porto dei Piccoli”, il Direttore Generale Marco Damonte Prioli e il Direttore della Pediatria Riccardo Borea.

