“Il Comitato della frazione di Latte desidera esprimere, insieme alla comunità locale, tutta la vicinanza al Presidente Di Leo ed alla sua famiglia per il grave lutto che li ha colpiti, partecipando sentitamente al loro dolore”. A nome del Presidente Angelo Franza La Segretaria del Comitato di Latte Antonella Marchesi

Il Comitato della frazione di Latte desidera esprimere, insieme alla comunità locale, tutta la vicinanza al Presidente Di Leo ed alla sua famiglia per il grave lutto che li ha colpiti