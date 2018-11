Entro la primavera 2019 a Sanremo saranno realizzati mille metri di superficie commerciale alimentare in cima a via Pietro Agosti (all’incrocio con la bretella di via Ramelli) insieme a 70 parcheggi per i clienti. Il nuovo supermarket servirà il quartiere del Borgo e chi esce dall’Aurelia bis. Entro qualche mese anche Ekom aprirà in via Roma all’interno di un paio di vetrine di Borea. Conad Margherita è vicino a chiudere la trattativa con la proprietà dell’ex discoteca Odeon e Ninfa Egeria in via Matteotti, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.