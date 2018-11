Sabato 10 novembre alle ore 16,30 si terrà al Floriseum di Sanremo, in Corso Cavallotti 113, il 3° seminario del 2018 del ciclo “Piante mediterranee: tra scienza e tradizione”.

Il tema di questo seminario è: “La palma da datteri: un viaggio tra le sponde del Mediterraneo”

Interverranno il Claudio Littardi, del Centro Studi e Ricerche per le Palme, ed Alessandro Carassale, del DAFIST dell’Università di Genova.

Gli argomenti presentato riguarderanno gli “Aspetti storici e commerciali della palma da datteri” e gli “Aspetti biologici, colturali e paesaggistici della palma da datteri”.

Questa serie di seminari, organizzata in collaborazione tra il CREA, il Club per l’Unesco di Sanremo e il Comune di Sanremo, ha l’obiettivo di illustrare con taglio divulgativo gli aspetti storico-culturali, scientifici e polifunzionali delle specie mediterranee più rappresentative, trattando ogni volta una specie differente.