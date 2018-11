Domani, giovedì 8 novembre, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale sarà a Roma per partecipare al Congresso “Management della Sanità Italiana tra passato, presente e Futuro” della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO), dal 7 al 9 novembre presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur (Piazza John Kennedy 1).

In particolare, l’assessore Viale interverrà alle 16.30 al dibattito su “Un nuovo management per i nuovi modelli di governance” insieme, tra gli altri, al collega Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio e a Massimo Garavaglia, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze.