Per informazioni contattate: 0183 38.48.9 338 30.45.512 iat@mendatica.com

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE delle Alpi Liguri per la stagione 2018) DEGUSTAZIONE VINI E PRODOTTI TIPICI (prenotazione obbligatoria) 15€.

I consigli della guida: abbigliamento caldo a strati ed impermeabile, scarponcini adatti a terreni sconnessi e fangosi. Si consiglia di portare con sé eventuali snacks per sopperire al dispendio energetico durante il cammino.

Terza tappa dell’Autunno in Malga- Questa settimana il CTE delle Alpi Liguri, gestito dalla Pro Loco di Mendatica e dalla Cooperativa di Comunità Brigì, porterà alla scoperta di due delle colture simbolo della nostra Valle Arroscia: la vite e l’olivo. Si potrà godere dei magnifici colori dell’autunno che dipingono le foglie e, ovviamente, degustare dell’ottimo cibo e dell’ottimo vino. Al mattino si visiterà l’azienda agricola Gianan di Ponti di Pornassio dove sarà offerta una piccola degustazione di prodotti tipici; intorno all’ora di pranzo, invece si arriverà ad Acquetico, dove Eliana e Bruno di Tenuta Maffone ci faranno degustare i loro famosi vini. *Presso l’azienda agricola Gianan e presso Tenuta Maffone è possibile acquistare i prodotti.