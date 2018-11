Si terrà nella chiesa di San Marco nel centro storico di Camporosso dove risiedeva Giuseppe De Leo con la sua famiglia il funerale del ragazzo di 24 anni morto nella serata di venerdì ad Osjiek, dove si era recato per trascorrere alcuni giorni assieme ad amici conosciuti durante l’Erasmus. Lo sfortunato ragazzo rimasto vittima di un incidente in Croazia lascia i Genitori e due sorelle.

