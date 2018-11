“Danni maltempo, non dimentichiamo le attività produttive sulla costa flagellata dalla violentissima mareggiata dei giorni scorsi. Alla Spezia i miticoltori hanno subìto ingenti danni e per le imprese locali è stato un disastro.

Pertanto, oggi in Consiglio regionale, quale rappresentante della Lega del territorio spezzino, ho sottoscritto l’ordine del giorno che impegna la Giunta ad attivarsi presso il Governo per sapere quali iniziative intenda assumere per sostenere una realtà lavorativa così importante come quella della miticoltura per la nostra provincia.

Inoltre, abbiamo impegnato la Giunta a valutare la possibilità di mettere in campo un’iniziativa economica diretta anche da parte di Regione Liguria a sostegno dell’attività ittica della provincia spezzina”.

Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Nord Liguria-Salvini