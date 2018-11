Cinema Cristallo Dolceacqua

BlacKkKlansman; l’uomo nero dentro il Klan è veramente esistito: USA, anni ’70, Ron Stallworth è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini…

Sabato pomeriggio il film in versione originale con sottotitoli in italiano.

Chi sono le Beate? Le operaie di una fabbrica di lingerie a rischio di licenziamento, o le suore abilissime ricamatrici, a rischio anch’esse di chiusura del loro convento? Una commedia garbata impreziosita dalla presenza di grandi attori.

BLACKkKLANSMAN di Spike Lee

giovedì 8 novembre ore 21:00

venerdì 9 novembre ore 21:00

sabato 10 novembre ore 17:30 EN

Beate di Samad Zarmandili

sabato 10 novembre ore 21:00

domenica 11 novembre ore 17:30

