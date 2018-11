Iniziano domani al Teatro dell’Opera del Casinò le Fasi Finali di Area Sanremo 2018: dalle ore 9.30 scatteranno le audizioni dei 225 concorrenti di questo lungo week-end.

E’ l’ultimo atto di Area Sanremo TIM 2018, che è ormai in dirittura di arrivo: dei 225 finalisti ascoltati giovedì e venerdì, solo una settantina arriveranno all’ultima audizione di sabato. La sera stessa, alle ore 21 – nel corso di un Gala al Teatro del Casinò al quale prenderà parte anche l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Enzo Campagnoli e con soliste Lighea e Monia Russo – saranno designati i 24 vincitori da sottoporre alla commissione RAI che sceglierà chi entrerà nel cast di Sanremo Giovani. Verranno inoltre consegnati i premi TIM ed Area Sanremo Tour Video Clip 2018.

Le ultime giornate di Area Sanremo TIM 2018, si arricchiscono anche questa volta – come lo scorso ottobre – di musica dal vivo nel centro cittadino. Infatti, grazie ad una sinergia tra l’organizzazione della manifestazione e Confcommercio-FIPE, sono state individuati due posti dove i ragazzi potranno esibirsi dal vivo: Via Mameli/Piazza Borea d’Olmo e Piazza Bresca, entrambi nella giornata di venerdì 9 novembre a partire dalle 21.

Saranno queste due location il palco per gli oltre 250 giovani artisti che hanno invaso Sanremo per le Fasi Finali 2018. All’accoglienza dei giovani partecipanti a queste Semifinali hanno contribuito anche Confcommercio-FIPE e Federalberghi, praticando tariffe agevolate.