La Polizia Locale informa che stante le avverse condizioni meteorologiche in corso viene sospeso il lavaggio strade per la data di mercoledì 07 novembre nell”area gialla del Comune di Ventimiglia. Il servizio riprenderà mercoledì 14 novembre nell’area rossa.

