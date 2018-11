Per un anno e mezzo ha intrecciato un’intensa relazione con un giovane conosciuto su Facebook, tanto coinvolgente da provocare la fine del suo matrimonio. Dietro quel profilo a nome Pietro, 30 anni, si nascondevano però due coniugi di mezza età di Ischia, Vito T. e Fernanda B., che hanno ingannato Severina, una 45enne sanremese. La vittima si è rivolta a “Le Iene” e, con l’inviata Giovanna Nina Palmieri, ha smascherato la coppia che ha in parte ammesso le responsabilità, per poi fuggire in auto. I due rischiano una denuncia per sostituzione di persona, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.