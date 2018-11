Il Sindaco, l’Assessore Eugenio Nocita e tutta l’Amministrazione comunale di Sanremo si congratulano con il sanremese Christopher Pannese che al XX World Karate Tournament in Portogallo ha conquistato tre medaglie di bronzo nel kata, kumite individuale e kumite a squadre. Christopher Pannese, nato nel 2002, frequenta il terzo anno del Liceo scientifico sportivo “Colombo” di Arma di Taggia. Cintura nera 1 Dan, è iscritto alla ASD Karate Sanremo del maestro Fernando Giancola.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta