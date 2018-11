Una grande festa in maschera, accompagnata da musica, dolci e le intramontabili frittelle di Ineja hanno dato vita, sabato scorso, ad un evento unico, che ha visto gremita la via e la piazza di San Giovanni ad Imperia.

Centinaia di bambini, accompagnati da altrettanti adulti e ragazzi, hanno partecipato all’evento a tema organizzato quest’anno da Ineja per trascorrere assieme uno speciale pomeriggio e una serata di divertimento, in collaborazione con i commercianti delle principali vie dello shopping di Oneglia e con il Comune.

L’evento, di grande impatto e successo sociale, è stato reso ancora più “magico” e suggestivo dalle luminarie che da qualche giorno sono accese in via e Piazza San Giovanni: una iniziativa che vede la collaborazione reciproca del Comitato, del Comune e dei commercianti di Imperia. “Ineja c’è – via San Giovanni” e accompagnerà tutti gli eventi invernali fino al carnevale 2019, per rendere più viva questa importante parte della città.