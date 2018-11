S.T., classe ’91, tunisino senza fissa dimora, è stato arrestato, questa notte, da un equipaggio della Squadra Volante tempestivamente intervenuto all’interno di un bar di Oneglia.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, ha cercato di aggredire alcuni avventori del bar ed il titolare; solo grazie alla presenza degli Agenti è stato possibile riportare la situazione alla calma in attesa del personale sanitario.

Alla vista dell’ambulanza, però, l’uomo, che intanto si era denudato, ha iniziato a proferire frasi del tutto prive di senso in direzione dei presenti, inveendo contro gli Operatori di Polizia e cercando, invano, di aggredire anche i sanitari.

Condotto negli uffici della Questura, il magrebino ha continuato ad insultare, aggredire e minacciare gli Agenti che, pertanto, lo hanno arrestato.

L’uomo, titolare di un permesso di soggiorno scaduto, si trova al momento presso l’Ospedale di Imperia, sotto la stretta vigilanza degli operatori di polizia, in attesa della celebrazione della udienza di convalida del provvedimento restrittivo a suo carico.