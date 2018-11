Si è riunita nelle scorse ore la Commissione Abbattimento Barriere Architettoniche del Comune di Imperia. Presieduta dal consigliere Orlando Baldassarre, la Commissione ha analizzato gli interventi previsti in materia dall’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino, ha illustrato il percorso previsto di abbattimento delle barriere architettoniche tra Viale Matteotti, all’altezza dei due leoni, e Piazza Roma, passando per Via XX Settembre. “All’interno del percorso sono previsti diversi scivoli e la realizzazione della pavimentazione dei marciapiedi”, spiega l’assessore. “È stata anche l’occasione per fare il punto sull’aggiornamento dell’accessibilità al Palazzo Comunale, che sarà realizzato a breve, e sul progetto della spiaggia inclusiva di Borgo Prino della collega Laura Gandolfo”.

“Ho visto una partecipazione attiva da parte della Commissione”, conclude l’assessore D’Agostino. “C’è la volontà da parte di tutti di dare un contributo su questo tema, che è tra i più sentiti da parte dell’Amministrazione Comunale”.