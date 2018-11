Breil. La frana caduta ieri sera in Valle Roja sulla statale 20 nel tratto francese tra Breil e Fontan continua a tenere chiusa la circolazione sull’importante strada di circolazione e collegamento tra Liguria e Piemonte. Le autorità francesi attendono il parere di un geologo prima di intervenire.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta