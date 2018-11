In un clima british si è giocata ieri a Camporosso la seconda giornata della Serie C ligure di calcio a 5 fra i padroni di casa, alla prima stagionale fra le mura amiche, ed un Airole desideroso di mantenere il punteggio pieno in classifica.

Partenza sprint dei rossoblù due volte in vantaggio ma subito raggiunti da Santamaria e Foti che aprivano la strada ad un primo parziale concluso sul 2-6 grazie alle successive reti di Gullace (2), Grillo e Lillo. Biancoverdi subito in rete anche nella ripresa col 2-7 firmato da Biancheri prima di una fase di sostanziale equilibrio che portava al definitivo 4-8 con l’ultima rete di Varapodio preceduta da un penalty parato dal portiere ospite Rositano.

L’Airole va così alla prima pausa stagionale con cinque vittorie in altrettante partite tra coppa e campionato: “Davvero un ottimo bilancio – ha commentato il Presidente delle ‘viverne’ Stefano Ricci – dobbiamo proseguire su questa rotta a partire dalla trasferta di Finale subito dopo il turno di riposo. Questa sera abbiamo giocato gran parte della gara sotto un autentico diluvio e su un campo quindi molto pesante. Bravissimi mister Franco Basta ed i ragazzi ad adattarsi a questa situazione così particolare ed a portare a casa il risultato con grinta e determinazione”.