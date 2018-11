Bordighera dopo 55 anni dice addio allo stabilimento balneare “Giunchetto”. Sarà realizzata una lussuosa villa con tanto di eliporto, piscina a sfioro, materiali hi-tech. Il progetto “Giunchetto Property” prevede un’elisuperficie per garantire atterraggi in sicurezza, un ampio parco con macchia mediterranea, una piscina nei pressi del mare, un’architettura di vetro e cemento con vetrate in grado di scomparire sottoterra, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.